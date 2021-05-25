Жители Дагестана осудили танец махачкалинских школьников

Танец, исполненный учениками одной из школ Махачкалы, вызвал широкий резонанс, его прокомментировали в том числе общественные деятели.

Видеозапись была опубликована в социальных сетях накануне. На ней молодые люди в балетных пачках в шуточной форме исполнили знаменитый танец из "Лебединого озера".

Ролик разошелся по пабликам и вызвал неоднозначную реакцию. Многие пользователи заявили, что такой танец противоречит религии.

Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев пояснил телеканалу "360", что переодевание мужчин в женскую одежду в исламе является первым шагом к пороку. "Даже в виде шутки у нас это не приветствуется. Тем более там один прыгает на другого, тот его поддерживает. У нас даже контактировать, кроме как рукой поздороваться, больше даже не принято", - подчеркнул он.

Хадулаев добавил, что юношей "никто линчевать не будет", но их ждет осуждение, а директор школы понесет ответственность.

"Для Кавказа это недопустимо", - заявил член ОП РД.

По словам директора школы, она не знала, какой номер готовят молодые люди.