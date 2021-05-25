Мечеть в Махачкале построят на средства Сулеймана Керимова

Сенатор Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов взял на себя полное финансирование строительства мечети им. пророка Мухаммада на территории Духовно-просветительского центра им. пророка Исы, - сообщил в своем аккаунте в Instagram Муфтият Дагестана.

"Это очень важное историческое событие для республики и всей России. Несомненно, эта колоссальная поддержка со стороны мецената придаст новый импульс строительству культового сооружения", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Дагестан".

Ранее меценат выделил 193 млн рублей на помощь дагестанским семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья, благодаря чему выплаты в размере по 50 тыс рублей получат 3864 ребенка в республике.