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Вакцину центра имени Чумакова испытают на людях из групп риска

Вакцину центра имени Чумакова испытают на людях из групп риска

Третья фаза испытаний первой российской цельновирионной вакцины от коронавируса может начаться через пару недель, сообщил гендиректор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

"Это решение министерства здравоохранения. Мы подали (документы на третью фазу испытаний вакцины "КовиВак"), нам задали дополнительные вопросы, как это бывает, мы на них ответили, ждем. Думаю, неделя-другая, и начнем третью стадию испытаний "КовиВака", - поделился он в интервью, опубликованном в газете "Известия".

Третья стадия испытаний пройдет "на добровольцах старше 60 лет плюс еще трех группах людей, отягощенных разными заболеваниями: онкологическими, аутоиммунными, с хроническим обструктивным заболеванием легких".

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Вестник Кавказа

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