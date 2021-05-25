Аферистка продала чужой ресторан за $310 тыс в Восточном Казахстане

Жительница Восточно-Казахстанской области "продала" не принадлежавший ей ресторан за 135 млн тенге ($310 тыс), представившись во время сделки его владелицей. Об этом сообщает Polisia.kz.

В 2019 году в полицию с заявлением обратился директор предприятия. Он рассказал, что мошенница продала ему ресторан в Усть-Каменогорске, владельцем которого на самом деле был другой человек, и под этим предлогом завладела его денежными средствами в сумме 135,5 млн тенге.

Было открыто уголовное дело, но по нему неоднократно принимались решения о прекращении расследования из-за отсутствия доказательств.

Наконец, после повторного обращения руководства областного департамента полиции, уголовное дело было поручено старшему следователю, и в результате досудебного расследования удалось добыть неопровержимые доказательства виновности подозреваемой.

Ей была инкриминирована статья о мошенничестве в особо крупном размере. Судом №2 города Усть-Каменогорска и судом апелляционной инстанции женщина была признана виновной и приговорена к пяти годам лишения свободы.