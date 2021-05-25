Теракт предотвратили в Норильске перед Днем Победы
ФСБ предотвратила запланированный на 9 мая в Норильске взрыв, который должен был прогреметь в парадной колонне военных, сообщает спецслужба.
"В Ставропольском крае 22 апреля задержан сторонник идеологии запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, планировавший организовать 9 мая теракт в Норильске путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей", - говорится в сообщении.
В телефоне террориста нашли переписку, свидетельствующую о планах боевика устроить взрыв в парадной колонне военнослужащих в День Победы.
В подвале одного из домов города были обнаружены взрывчатка, поражающие элементы, а также инструкции по изготовлению бомбы.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Вестник Кавказа
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