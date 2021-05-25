Ростовские пожарные ликвидировали открытое горение на складе пластиковой тары

Донские пожарные справились с открытым горением на территории двухэтажного складского помещения "Аквамаркет" с пластиковой тарой в Ростове-на-Дону, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 08:51 мск пожар локализовали на площади в тысячу квадратных метров. В 09:17 мск открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Сейчас на складе ведется проливка конструкций, - добавили в МЧС.