Стоматолог рассказала, чем опасен коронавирус для зубов

Разрушение зубов может ускориться из-за COVID, предупредила директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева, пишет Агентство "Москва".

Причин тому две: человек с температурой не в состоянии адекватно чистить зубы, кроме того, из-за болезни меняются свойства слюны.

"Многие инфекционные заболевания - в том числе и COVID-19 - влияют на функцию слюнных желез. Слюны выделяется меньше, а когда слюны выделяется меньше или нарушается ее вязкость, то ухудшается качество очищения поверхности зубов этой слюной. В итоге в эмали возникнут зоны слабой минерализации, а потом на этом месте может развиться кариес", - пояснила стоматолог.

Макеева добавила, что чистить зубы даже в период болезни обязательно. "Конечно, за такой короткий срок зубы по факту не разрушатся, а вот десны воспалятся. Неделя без нормальной чистки - и будет воспаление", - сообщила врач.