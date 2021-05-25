На Кубани начата проверка после разлива нефти в Черном море

Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила о начале проверки по факту разлива нефти в Черное море в Туапсе.

"Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку", - сообщили в ведомстве, подтвердив факт разлива нефтепродуктов.

Ранее в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой запечатлено появление пленки на поверхности Черного моря в Туапсе. Автор ролика предполагает, что это нефтепродукты.