На Кубани будет тепло и дождливо

Сегодня днем жителей Кубани ждет теплый майский день, однако он будет дождливым, - говорится в прогнозе Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Утром в Краснодаре столбики термометров показали 19 тепла, дул умеренный юго-западный ветер, скорость которого составляла 6 м/с. Днем воздух в краевой столице прогреется до 22, ветер будет легким, но с усилением до 5,9 м/с. Днем в городе пройдут кратковременные дожди и грозы, - передает портал Юга.ру.

В целом по краю ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, туман, а в отдельных районах - сильные осадки. Столбики термометров покажут 19-24 тепла, а порывы ветра могут достигнуть 14 м/с.

Комфортно и на Черноморском побережье – здесь также ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь и гроза, а западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха днем составит 18-23 тепла.