Мангистауская область снова перешла в "желтую" зону по коронавирусу

Ситуация с распространением коронавируса ухудшилась в Мангистауской области Казахстана, следует из матрицы оценки эпидемиологической ситуации: регион вернулся в "желтую" зону.

Кызылординская область, наоборот, перешла из "желтой" в самую спокойную "зеленую" зону, пишет Sputnik Казахстан.

В целом в "красной" зоне по COVID на данный момент находятся Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

К "желтой" зоне относятся Шымкент, Актюбинская, Костанайская, Павлодарская, Мангистауская и Северо-Казахстанская области.⠀

В "зеленую" зону по коронавирусу входят Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская и Туркестанская области.

Весь Казахстан находится в "желтой" зоне.