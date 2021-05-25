Долги россиян по кредиткам побили рекорд в 1 трлн рублей

По данным бюро кредитных историй "Эквифакс", на конец апреля на руках у россиян оказалось 40 млн кредитных карт - это рекорд, также рекорд установлен и по общему объему задолженности по ним - он второй месяц держится выше 1 трлн рублей, пишет РИА Новости.

В апреле 2021 года число активных кредитных карт составило 39,5 млн, это на 14% больше чем годом ранее. Кредиток у россиян становится больше ежемесячно - такова статистика за шесть месяцев. В марте кредитных карт на руках было на 1,2% меньше.

Задолженность по картах в марте была на 1,9% меньше, за апрель портфель задолженности вырос до исторического максимума - 1,021 трлн рублей.

"Рост объема карт в обращении обусловлен, в первую очередь, ростом спроса на данный вид банковского кредитования, и во вторую - активностью кредиторов. Карты давно вошли в маркетинговые активности банков - это вызывает рост спроса и, как следствие, растет число карт на руках у населения", - отмечают аналитики.

Кредитных карт с просроченными кредитами в апреле также стало больше - на 1%, всего таких карт 2,57 млн, задолженность по ним выросла за месяц на 1,3%, до рекордных 153,3 млрд рублей.

"Зачастую по картам возникает просроченная задолженность, может быть, даже более часто, чем, например, по потребительским кредитам. Вместе с тем, уровень риска по кредитным картам все еще находится на приемлемом для кредиторов уровне, позволяющем далее развивать это направление бизнеса, поэтому в будущем можно ожидать сохранение трендов по объемам кредитования", - считают исследователи.