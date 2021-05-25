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Мирзиеев назначил нового советника

Мирзиеев назначил нового советника

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил нового советника по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями.

Должность занял Шоазим Шоисламович Миноваров, сообщает пресс-служба главы государства.

В сообщении говорится, что Миноваров является опытным дипломатом и переводчиком, а также первым гражданином Узбекистана, который стал кавалером ордена правительства Франции "За заслуги".

Стоит добавить, что Миноваров в 2017 году возглавил Центр исламской культуры при правительстве республики.

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Вестник Кавказа

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