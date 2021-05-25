Россияне разуверились в пользе защитных масок - СМИ

Россияне стали реже приобретать средства защиты индивидуальной защиты, - пишут "Известия" со ссылкой на исследование аналитиков.

За год продажи одноразовых медицинских масок в стране снизились на 61%, перчаток и антисептиков - на 65% и 29% соответственно, а с наступлением лета жители РФ закупают средства индивидуальной защиты более редко и не системно. Россияне, переболевшие COVID-19 или сделавшие прививку от данной инфекции, вообще полагают, что маски им не нужны, - передает "АиФ".

В мае минувшего 2020 года спрос на средства индивидуальной защиты был паническим, люди покупали маски про запас на фоне ограниченной информации о новой коронавирусной инфекции. Сегодня же отношение к ряду защитных средств у людей поменялось.

С медицинской точки зрения на падение спроса на средства индивидуальной защиты оказал влияние рост иммунной прослойки: увеличивается число переболевших и вакцинированных, которые закупают меньше средств защиты, используя маски скорее для соблюдения общих социальных норм, но такая беспечность крайне опасна, - предупреждают эксперты.