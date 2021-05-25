Кудрин предупредил о падении спроса на нефть

В конце текущего десятилетия и в начале следующего мировой спрос на нефть начнет снижаться, об этом предупредил глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью газете "Известия".

Он пояснил, что в данный момент уже развивается тенденция по выходу компаний на углеродную нейтральность, а к 2040-м годам выбросы CO2 во многих странах снизятся более чем вдвое.

Соответственно, указал чиновник, доля нефтяных доходов в ВВП и бюджете будет стабильно сокращаться.

"Поэтому нам не удастся с прежней легкостью наращивать деньги и придется к ним относиться более осторожно. В связи с этим, конечно, нам нужно будет и тщательней относиться к методам финансирования разных программ", - пояснил Кудрин.