Донские огнеборцы тушат масштабный пожар на ростовском складе

В Ростове-на-Дону пылает складское помещение, площадь пожара составляет 1 тыс кв м, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

"Сигнал о возгорании в Ростове-на-Дону на улице Вавилова поступил в районе 6 часов утра, по предварительной информации, горит двухэтажное складское здание", - сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.

На складе обрушилась крыша, пожару присвоен повышенный номер сложности, пострадавших нет, - отметили в МЧС.

"Произошло обрушение кровли… Угрозы распространения огня на соседние здания нет. В 7.44 пожару присвоен четвертый ранг сложности ", - говорится в сообщении.

Пожар тушат 101 человек и 37 единиц техники, - добавили в ведомстве.