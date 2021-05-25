Бжания: обновленный аэропорт Сухума заработает в 2024 году

Президент Абхазии Аслан Бжания назвал сроки запуска гражданского аэропорта в республике.

"Аэропорт - это задача номер один. Я попросил президента России Владимира Путина, он дал поручение Минтрансу РФ. Для того, чтобы проект был реализован (а он не дешёвый, ориентировочная стоимость до 5 млрд рублей), там должен быть механизм государственно-частного партнерства. Мы сейчас этим вопросом занимаемся, для себя определили срок запуска аэропорта - январь 2024 года", - заявил Бжания в эксклюзивном интервью главному редактору "АиФ" Игорю Черняку.

Для аэровокзала власти республики планируют использовать новую технику и оснащение. "Аэропорт сам по себе очень хороший, по климатическим условиям он практически никогда не закрывается. В отличном состоянии взлетно-посадочная полоса. Его очень любили советские летчики, всегда летали сюда с удовольствием", - отметил глава Абхазии.

Напомним, аэропорт города столицы Абхазии Сухума был закрыт в 1993 году, сейчас въезд в страну осуществляется через Сочи.