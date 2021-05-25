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Курбан Бердыев может возглавить казахстанский топ-клуб

Фото: Twitter
Фото: Twitter

Бывший главный тренер "Ростова" и "Рубина" Курбан Бердыев может стать новым наставником казахстанского футбольного клуба "Кайрат". Это произойдет в случае отставки нынешнего наставника команды Алексея Шпилевского.

В минувшее воскресенье 68-летний Бердыев был замечен в компании руководителей алматинского клуба на встрече между "Астаной" и "Кайратом" (1:1), передает Kazfootball.kz.

Нынешний главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский близок к уходу с поста главного тренера из-за неудовлетворительных результатов. В 13 турах действующий чемпион страны одержал всего пять побед.

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Вестник Кавказа

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