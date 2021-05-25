Верхний Ларс на три дня закроют для большегрузов

На ближайшие три дня на Военно-грузинской дороге вводятся ограничения для грузовых автомобилей, - сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.

На 14-километровом участке Млета-Гудаури международной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога), ведущей из Грузии в направлении РФ, в дневное время в течение трех суток будет запрещено движение для большегрузов.

В связи с ремонтными работами движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами на участке дороги Млета-Гудаури запрещается с 09:00 до 21:00 25, 26 и 27 мая 2021 года, а для остальных видов транспорта свободно, - говорится в сообщении департамента, передает Sputnik Грузия.

Движение автотранспорта на этом участке дороги регулирует патрульная полиция.