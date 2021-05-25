Отели "Хилтон" придут в Анапу к 2024 году

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о планах по строительству в регионе отелей международных сетей.

"Большой интерес регион вызывает у сетевых отелей, в том числе у мировых брендов. Сейчас в крае их работает порядка 40. Уровень сервиса вокруг этих отелей растет. Конкуренция с мировыми гигантами заставляет представителей бизнеса развиваться, предлагать более высокое качество отдыха", - пояснил он, пишет ТАСС.

Соглашения о строительстве отелей Кубань планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Всего регион намерен заключить на форуме инвестсоглашения в сфере туризма на 70 млрд рублей.

Как сообщил Кондратьев, на ПМЭФ в том числе будут заключены соглашения о строительстве в Анапе отелей "Хилтон" к 2024 году.