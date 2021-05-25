Столичный регион ожидает теплый майский день

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

Днем температура воздуха в столице составит от 21 до 23 градусов тепла. На территории Подмосковья в дневные часы ожидается от 19 до 24 градусов выше нуля. В ночь на среду столбики термометров в городе могут опуститься до плюс восьми, а в области может похолодать до плюс пяти градусов, - передает "АиФ".

Ветер будет дуть западный, его скорость составит до 10 м/c. Атмосферное давление в норме, оно составит 753 мм рт ст, - говорится в сообщении.