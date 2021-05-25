Северный Кавказ потрясло пятибалльное землетрясение

Минувшей ночью на севере Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,8, которое ощущалось во многих регионах Северного Кавказа, - сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр сейсмособытия находился в 67 километрах от Владикавказа на глубине 12 километров. Сведения о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступали, - передает "АиФ".

Подземные толчки ощущались в Тбилиси, а также на территории субъектов РФ – в Чечне, Северной Осетии, Дагестане и Ингушетии.