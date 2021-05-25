Кудрин рассказал, как быстро победить бедность в России

Добиться снижения уровня бедности в России вдвое в течение трех-четырех лет реально поможет адресность социальной поддержки малообеспеченных граждан страны, - заявил "Известиям" глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни", - пояснил Кудрин, передает РИА Новости.

Также возможно ужесточение правил для выплат на детей от трех до семи лет – они подразумевают, что пособия могут получить люди, у которых есть две квартиры, дачи, участки земли.

"Социальные реформы нужно проводить без революций, но все-таки для начала нужно приучить людей к адресности, что оправдывает более мягкий подход", - добавил глава Счетной палаты.

Напомним, президент России Владимир Путин поставил цель к 2030 году снизить число россиян, живущих за черной бедности, с нынешних 13,5 до 6,5%.