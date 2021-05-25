Два провальных года президентства Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский накануне в ходе пресс-конференции подвел итоги двух лет своей работы во главе государства, и тут же подвергся ктритике со стороны депутата Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Рената Кузьмина.

"Два года президента Зеленского... Сплошные провалы. Другой оценки быть не может. Пресс-конференция президента вызывает горькую улыбку. Ничего нового, ничего вдохновляющего, никакой перспективы", - написал Кузьмин в своем аккаунте в Facebook, передает РИА Новости.

Зеленский рассказал совсем не то, что от него ожидали украинцы, которые хотели услышать отчет президента о проделанной за два года работе и о его планах на будущее, а "услышали как раз то, что слышать не хотели: виноваты во всех бедах Украины все кто угодно, кроме президента, до него в стране ничего не было, только с ним началось строительство дорог, домов, государства, все хорошее в жизни украинцев связано с ним, а все плохое - со всеми остальными, включая самих украинцев. Что дальше? Непонятно. Наверное, то же самое", - заявил Кузьмин.

Прошедшая пресс-конференция стала "самым большим медийным провалом президента", - резюмировал Ренат Кузьмин.