В США потерпел крушение военный самолет

Минувшей ночью в штате Невада в США после вылета с военно-воздушной базы ВВС США Неллис недалеко от Лас-Вегаса потерпел крушение военный самолет, - говорится в заявлении авиабазы в Twitter.

"Самолет под управлением субподрядчика, взлетевший с базы ВВС Неллис, разбился примерно в 14:30 (00:30 мск) 24 мая за пределами южной границы базы", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

На месте инцидента находятся многочисленные федеральные и местные службы быстрого реагирования.

Тип разбившегося самолета в сообщении не указывается.