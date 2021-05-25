В Узбекистане значительные перестановки в министерстве дошкольного образования

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев накануне провел совещание по вопросам расширения охвата дошкольными образовательными учреждениями регионов, которое закончилось рядом серьезных кадровых перестановок.

"За допущенные недостатки в работе освобожден от должности первый заместитель министра дошкольного образования. Заместители министра и начальники всех региональных управлений министерства понижены в должности до исполняющих обязанности. Вопрос их соответствия должности будет рассматриваться исходя из результативности дальнейшей деятельности", – отметили в пресс-службе президента, передает Podrobno.uz.

Имя уволенного чиновника в пресс-службе не назвали, но на официальном сайте Министерства дошкольного образования в качестве первого замминистра указан Кахрамон Олимов.