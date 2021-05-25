Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами

Российские авиаторы на взаимной основе возобновляют полеты в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию.

Авиарейсы Москва - Канкун, Москва - Лиссабон и Москва - Джидда теперь могут проводиться трижды в неделю, Москва - Рейкьявик и Москва - Валлетта – дважды в неделю, а рейсы Грозный - Джидда и Махачкала - по одному разу в неделю, - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Также наращивается число регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию.

Возобновляются и международные полеты из аэропортов в Омске, Сыктывкаре, Челябинске, Магнитогорске и Улан-Удэ.

Напомним, Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами с 27 марта прошлого года из-за пандемии коронавируса.