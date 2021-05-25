Коронавирус сдает позиции в Казахстане

В Казахстане за последние сутки отмечено значительное снижение инфицированных коронавирусом: выявлено лишь 1 558 новых случаев COVID

По 348 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Алматы и Карагандинской области, всего в стране подтверждено 376 572 случая заболевания.

Лидерами по числу новых заболевших также остаются Нур-Султан – 174 новых инфицированных, Акмолинская область – 133 новых заболевших, Алматинская область – 106 носителей.

В остальных регионах страны количество заболевших за сутки не превышает 100 человек, - говорится в сообщении Минздрава Казахстана.