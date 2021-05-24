США и Германия согласуют реакцию на инцидент с Ryanair в Беларуси

Состоялись переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. Об этом говорится в сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

В ходе беседы стороны обсудили координацию следующих шагов на инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair и задержанием одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Помимо этого, Блинкен и Маас затронули тему совместных усилий по оказанию помощи в Газе, а также важность активизации НАТО через программу альянса до 2030 года, передает ТАСС.

Напомним, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. На борту воздушного судна находился основатель признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.