Борцы из Грузии завоевали три медали на чемпионате Европы

Грузинские борцы греко-римского стиля стали обладателями трех медалей на молодежном европейском первенстве, завершившемся в Скопье.

Свои финалы Темур Чкуасели (-87 кг) и Георгий Кацанашвили (-97 кг) проиграли россиянам Александру Комарову и Артуру Саргсяну.

Бронзовую награду для сборной Грузии завоевал Отар Абуладзе (-72 кг), который в схватке за третье место одолел Сергея Кутузова из России, сообщает "Спутник-Грузия".

В общекомандном медальном зачете грузинская команда заняла четвертое место, набрав 102 очка. Победителем с большим отрывом стала сборная России (203 балла).