S7 Airlines начнет летать из Москвы на курорты Хорватии

Авиакомпания S7 Airlines с 25 июня возобновит перелеты из Москвы в два хорватских города.

"S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld, открыла продажу авиабилетов на прямые рейсы из Москвы в хорватские Сплит и Задар", - сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Первый рейс в Сплит запланирован на 25 июня, самолеты будут летать по пятницам. Первый рейс в Задар состоится 26 июня, полеты по маршруту Москва - Задар - Москва будут осуществляться каждую субботу.

"Полеты по указанным направлениям будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Boeing 737-800, рассчитанных на перевозку восьми пассажиров в бизнес-классе и 168 пассажиров в экономическом", - уточнили в компании.

По воскресеньям самолеты авиакомпании летают из Москвы в Пулу.