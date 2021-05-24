Евросоюз закроет авиасообщение с Беларусью и введет санкции

Саммит глав стран-участниц ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией, европейским же перевозчикам рекомендовано отказаться от полетов в воздушном пространстве РБ.

Соответствующее итоговое заявление было принято на саммите ЕС по Беларуси, но его предстоит согласовать и утвердить в Совете ЕС на уровне министров.

"Саммит призывает европейских перевозчиков отказаться от перелетов над территорией Белоруссии. Саммит поручает Совету ЕС принять необходимые меры для запрета белорусским перевозчикам полетов в воздушном пространстве Евросоюза и закрыть доступ в аэропорты ЕС для рейсов, которые осуществляются такими авиакомпаниями", - цитирует документ ТАСС.

Кроме того, участники саммита призвали Международную организацию гражданской авиации (ICAO) расследовать инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске. Совету Евросоюза поручено в максимально сжатые сроки составить и принять дополнительные санкционные списки компаний и людей на основании соответствующих режимов.