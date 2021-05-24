Премьера фильма про ФК "Краснодар" пройдет завтра онлайн (ВИДЕО)

Премьера документального фильма про футбольный клуб "Краснодар" состоится завтра, об этом рассказали в пресс-службе команды.

Кинолента называется "От игры к игре". Закадровый текст читает актер Данила Козловский, автор музыки - знаменитый Ханс Циммер.

Фильм можно посмотреть на онлайн-площадках IVI, Premier, MEGOGO и OKKO, а также на Кинопоиск и Wink.

Картина расскажет о сложном для клуба сезоне 2020/2021. В него войдут интервью президента и владельца команды Сергея Галицкого и бывшего тренера Мурата Мусаева.