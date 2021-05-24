В Ростове-на-Дону реконструируют два исторических здания

В скором времени в Ростове-на-Дону будут реконструированы два исторических городских здания, - следует из данных, опубликованных на портале государственных закупок.

Первым из них станет доходный дом Парамонова - объект культурного наследия будет капитально отремонтирован, подрядчику также предстоит подготовить инженерные сети для современного использования. На работы выделят 6,7 млн рублей, - передает "АиФ-Ростов".

Второе здание библиотека им. Крупской, в которой за 5 млн рублей подрядчику-победителю конкурса предстоит провести работы с фасадом здания, отреставрировать цокольный этаж, а также сделать пандус для маломобильных групп населения.