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В Ростове-на-Дону реконструируют два исторических здания

Доходный дом Парамонова. Фото Wikimedia
Доходный дом Парамонова. Фото Wikimedia

В скором времени в Ростове-на-Дону будут реконструированы два исторических городских здания, - следует из данных, опубликованных на портале государственных закупок.

Первым из них станет доходный дом Парамонова - объект культурного наследия будет капитально отремонтирован, подрядчику также предстоит подготовить инженерные сети для современного использования. На работы выделят 6,7 млн рублей, - передает "АиФ-Ростов".

Второе здание библиотека им. Крупской, в которой за 5 млн рублей подрядчику-победителю конкурса предстоит провести работы с фасадом здания, отреставрировать цокольный этаж, а также сделать пандус для маломобильных групп населения.

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Вестник Кавказа

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