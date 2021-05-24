Сочинская река Псезуапсе получит новую набережную

В Сочи по муниципальной программе "Формирование современной городской среды" в рамках одноименного федерального проекта благоустроят набережную реки Псезуапсе.

Территорию в ходе рейтингового голосования в феврале прошлого года выбрали жители Сочи. Помимо красивой пешеходной зоны, здесь будут детские и спортивные площадки и зоны отдыха с современной парковой мебелью, - передает "АиФ-Юг".

Реконструкций набережной начнется сразу после получения положительного заключения государственной экспертизы и краевого софинансирования. Работы планируется полностью завершить в конце 2022 года.

До 30 мая сочинцы выберут, какие зеленые зоны благоустроить в 2022 году. Голосование также пройдет в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2022 году.