В Севастополе появится приложение для помощи туристам

Платформа для помощи гостям Севастополя сформировать подходящий туристический маршрут заработает летом, - сообщила замгубернатора города Мария Литовко.

"В этом году мы расширяем наши информационно-консультационные возможности: во второй половине июня проаноносируем запуск туристической IT-платформы, которая позволит формировать маршруты в зависимости от интересов гостей и жителей города, иметь виртуальных помощников для коммуникации", - приводит слова Литовко "Интерфакс".

Воспользоваться данной платформой можно будет через QR-код. В следующем году приложение планируют модернизировать при помощи искусственного интеллекта.