Кот из Санкт-Петербурга будет предсказывать матчи на Евро-2020

Эрмитажный кот Ахилл, который предсказывал результаты футбольных матчей, станет прогнозистом чемпионата Европы по футболу 2021 года. Об этом сообщила пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.

"Да, мы с благодарностью приняли это предложение. И, несомненно, Ахилл ответил полным согласием", - приводит ее слова ТАСС.

По словам Халтунен, есть вероятность, что кот будет предсказывать результаты всех матчей турнира. "Если он будет предсказывать каждый матч, это, конечно, гигантская нагрузка, и это уже вопрос дальнейшего обсуждения с его врачом, семьей и, конечно, теми руководителями, которые будут заниматься самими спортивными мероприятиями", - сказала она.

Хозяйка кота, ветеринар Анна Кондратьева отметила, что сейчас у Ахилла очень насыщенный график.