УЕФА представил новый трофей (ВИДЕО)

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) представил трофей, который будут вручать победителю нового турнира – Лиги конференций. Видеоролик, демонстрирующий дизайн нового кубка, опубликован на странице организации в социальной сети Instagram.

Высота кубка составляет 57,5 см, а вес - 11 кг. Он состоит 32 шестиугольных пластин – по одной на каждого участника группового этапа.

Напомним, Лига конференций станет третьим еврокубковым турниром. В розыгрыше турнира примут участие 184 команды из 55 национальных ассоциаций УЕФА. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы.