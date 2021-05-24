Российские пограничники спасли яхтсменов у берегов Сочи

Сотрудники береговой охраны пограничного управления ФСБ России сегодня провели спасательную операцию в Черном море в Сочи.

"Направлявшая из Сочи в Гагры яхта "Валенсия", на которой находились два российских туриста, потерпела бедствие в акватории Черного моря в 13 милях от берега", - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, передает "Интерфакс".

У судна вышел из строя главный двигатель, и для проведения спасательной операции и оказания помощи аварийному объекту из порта нижняя Имеретинская бухта вышла яхта "Куба", а также были развернуты командные пункты спасательных работ в Сочи и Новороссийске, - рассказали в ФСБ.

Волнение моря во время спасательной операции моря составляло почти 3 балла, и помочь из-за непогоды яхта "Куба" не смогла. Тогда на помощь отправился поисково-спасательный катер. Двух мужчин, которые находились на яхте, спасли, после чего аварийное судно отбуксировали в порт Нижняя Имеретинская бухта, - добавил представитель пресс-службы.