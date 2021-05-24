Канцлер Австрии призвал отказаться от спекуляций о "следе России" в посадке самолета в Минске

Австрийский канцлер Себастьян Курц призвал не спекулировать относительно возможного следа России в принудительной посадке пассажирского лайнера ирландской компании Ryanair в Минске, такое заявление он сделал на брифинге для журналистов перед началом двухдневного саммита Евросоюза в Брюсселе.

"Я думаю, что важно тщательно расследовать этот инцидент. На наш взгляд, очевидно, кто несет ответственность. На это сейчас требуется соответствующая реакция. Отношения России и Евросоюза и без того сложные", - цитирует ответ политика на вопрос журналиста, стоит ли приобщать РФ к этой теме.

Курц отметил неприемлемость принудительной посадки воздушного судна в Минске и задержания журналиста Романа Протасевича, пояснив, что Вена ждет "четкого и однозначного ответа" от ЕС.

Он выразил мнение, что надо ввести санкции не только против отдельных белорусских лиц, ответственных за произошедшее, но и в отношении авиасообщения и экономики РБ, но так, чтобы они не затронули гражданское население.

Что касается России, то отношения с ней будут рассматриваться на саммите, уточнил Курц. "Это будет стратегическая дискуссия, где для нас важен в дальнейшем выбор двустороннего подхода. Мы убеждены, что в отношении России необходимо иметь четкие линии в вопросах о правах человека и международного права, и одновременно с этим всегда важно делать ставку на диалог. Хорошее взаимодействие на нашем континенте может быть только с Россией, а не против нее", - заключил австрийский канцлер.