Выросло число жертв и раненых в страшном ДТП в Ангрене (ФОТО)

Власти Узбекистана уточнили данные по числу жертв и пострадавших в массовом ДТП, которое произошло сегодня в Ангрене (Ташкентская область).

Напомним, утром водитель грузовика с прицепом, направлявшегося из Намангана в Ташкент, потерял управление, опрокинулся и столкнулся с семью легковыми машинами, одна из которых загорелась.

Изначально МЧС РУз сообщило о пяти жертвах и четырех раненых, однако позже в Следственном департаменте при МВД заявили, что в аварии погибли семь человек, получили травмы 14, передает Sputnik Узбекистан.

Открыто уголовное дело по пункту "а" ч.3 ст.266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса. Идет следствие.