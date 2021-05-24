Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану завести ядерное оружие

Тель-Авив не даст Тегерану разработать ядерное оружие, предупредил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на церемонии вручения премий агентам внешней разведки "Моссад".

Отметив важность многолетней поддержки со стороны США, которая стала частью национальной безопасности Израиля, премьер не исключил, что в какой-то момент ситуация потребует от властей страны "смелых и независимых решений".

"В любом случае, с соглашением [по иранской ядерной программе] или без соглашения, сделаем все, чтобы Иран не получил ядерный потенциал, потому что речь идет о нашей жизни, это ваша первостепенная задача", - цитирует Нетаньяху ТАСС.