Четырехлетнего мальчика почти три недели ищут в Дагестане

Поиски пропавшего без вести почти три недели назад четырехлетнего мальчика продолжаются в Хасавюрте, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Дагестану.

"С момента пропажи теперь уже четырехлетнего Мухаммада прошло долгих 18 дней. Мальчик вышел 8 мая из дома в городе Хасавюрте, и его до сих пор не могут найти", - приводит слова представителя ведомства "Интерфакс".

В поисках участвуют полицейские, спасатели и более тысячи волонтеров.

В ведомстве отметили, что распространяется много фейковой информации, которая ведет поисковиков по заведомо ложным путям, и призвали не публиковать непроверенные данные.

В управлении назвали приметы ребенка: телосложение худощавое, рост около 100 см, волосы рыже-русые, глаза карие. Мальчик был одет в камуфляжную футболку, джинсовые шорты и шлепанцы, на голове кепка.