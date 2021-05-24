Дождь затопил новую школу из-за конструктивных недостатков в Нальчике

Недавно построенную школу затопило после дождя в Нальчике из-за недостатков в системе водоснабжения здания, такое сообщение опубликовано на сайте СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии.

Сегодня в социальных сетях широко разошелся ролик, авторы которого утверждали, что после ливня в школе №33, построенной всего лишь в прошлом году, затопило несколько этажей.

Было открыто уголовное дело по факту халатности со стороны чиновников при оплате государственного контракта на строительство школы, сумма ущерба превысила 4,5 млн рублей.

В ходе расследования следователи и привлеченные специалисты в области строительства осмотрели здание школы.

"По результатам детального изучения системы дренажа крыши, водоотведения и водоснабжения установлено, что причиной затопления явилась поломка в результате конструктивных недостатков в системе водоснабжения здания", - пояснили в ведомстве.