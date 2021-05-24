Ростовский театр показал лучший спектакль на международном фестивале в Москве

Победителем Международного фестиваля "Поговорим о любви", проходившего в Москве, лучшим стал спектакль "Царская охота" донского театра драмы и комедии имени Комиссаржевской.

Постановка получила титулы "Лучший спектакль фестиваля", а также актеры и постановщики спектакля были отмечены в категориях "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучшая сценография" и "Лучшая режиссерская работа", - передает "АиФ-Ростов".

Драма в двух частях повествует о времени Екатерине Великой: царица сообщает при встрече графу Алексею Орлову о женщине, которая называет себя царской дочерью и мечтает о престоле.