Центр Краснодара разгрузят от грузовых автомобилей

Власти Краснодара в ближайшие два года планируют реализовать в городе проект "Грузовой каркас", который ограничит движение большегрузов по городу, он пройдет в пять этапов.

Так, уже до конца 2021 года будет запрещен въезд грузовиков в центр Краснодара. Сегодня чиновники обсудили реализацию проекта. Как объяснил замглавы Краснодара Артем Доронин, к его разработке подтолкнуло большое количество грузового транспорта на дорогах города. Большегрузы наносят ущерб дорожному покрытию, экологии города и создают угрозу ДТП.

Согласно задумке чиновников, в Краснодаре создадут специальные маршруты для грузовиков, а в спальных районах и частных домах их трафик снизится.

"В рамках разработки данного проекты мы совместно с ГИБДД проанализировали существующую ситуацию с движением грузового транспорта по автомобильным дорогам города. В настоящее время движение грузового транспорта носит неупорядоченный характер", - отметил Доронин, цитирует его портал Юга.ру

Если проект будет реализован, на 15% снизится воздействие шума на дома около автомобильных дорог и количество вредных выбросов, а ДТП с участием большегрузов снизятся на 20%.

"Это комплексная работа мэрии и ГИБДД, и этот вопрос нужно решать совместно", - добавил глава Краснодара Евгений Первышов.