Казахстанская Air Astana будет летать в черногорскую Подгорицу

Казахстанская авиакомпания Air Astana с 9 июня текущего 2021 года вводит новое регулярное авиасообщение между Казахстаном и Черногорией.

Рейсы в Подгорицу, столицу Черногории, будут выполняться на новом комфортабельном авиалайнере Airbus 321LR по средам и субботам из Нур-Султана, а по четвергам и воскресеньям - из Алматы, - передает Sputnik Казахстан.

Рейсы из Нур-Султана будут выполняться в 09:00 с прибытием в Подгорицу в 10:55 и обратно из Подгорицы в 12:00 с прибытием в Нур-Султан в 21:20. Рейсы из Алматы будут выполняться в 07:30 с прибытием в Подгорицу в 10:25 и обратно из Подгорицы в 11:30 с прибытием в Алматы в 21:25. Время указано местное.

Напомним, гражданам Казахстана для кратковременного посещения Черногории виза не требуется.