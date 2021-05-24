Границы НАТО в Европе будут патрулировать турецкие F-16

Власти Турции направят в Польшу истребители F-16 ВВС страны в рамках миссии НАТО по воздушному патрулированию, - заявил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция и Польша демонстрируют сильные позиции в рамках НАТО. С удовлетворением сообщаю, что Турция направит в Польшу истребители F-16 в рамках расширенной воздушной миссии НАТО", - сказал Эрдоган, цитирует его РИА Новости.

Напомним, в Анкаре с официальным визитом находится президент Польши Анджей Дуда.