Стало известно, как погиб солдат-срочник в Армении

Минобороны Армении назвало причину смерти солдата срочной службы, тело которого было найдено в одной из воинских частей.

В ведомстве отметили, что трагедия произошла сегодня примерно в 17:40, передает Sputnik Армения.

По предварительной информации, в результате выстрела, произошедшего из-за нарушения техники безопасности, смертельное ранение получил рядовой М.О. 2002 г.р. (призыв 2021/1, Ширакский военкомат).