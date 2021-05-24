В Азербайджане на границе с Арменией открылась новая погранчасть

Сегодня, 24 мая, на территории Зангиланского района Азербайджана на государственной границе с Арменией была введена в строй новая воинская часть – пограничная комендатура Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Выступая на торжественной церемонии открытия, заместитель начальника ГПС страны генерал-лейтенант Ильхам Мехтиев передал личному составу поздравления начальника ГПС генерал-полковника Эльчина Гулиева, отметив, что работа по созданию необходимой инфраструктуры на освобожденных от оккупации ВС Армении территориях Азербайджана была проведена в короткие сроки благодаря особому вниманию государства обеспечению охраны и защиты государственных границ, - передает Sputnik Азербайджан.

Участники церемонии ознакомились с условиями, созданными для организации служебно-боевой деятельности воинской части, а также произвели служебных помещений, казармы, столовой, банно-прачечного комплекса, склада, вооружения и других технических средств, - говорится в сообщении.