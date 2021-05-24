Власти Латвии на ЧМ по хоккею не устроил и российский флаг

Власти Риги убрали с площади, где размещены флаги стран, которые представляют команды на чемпионате мира по хоккею, российский триколор.

Причины такого решения пока не озвучили. Когда именно флаг был снят, также неизвестно, - пишет РИА Новости со ссылкой на Sputnik Ближнее Зарубежье..

Сегодня власти на той же площади заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг оппозиции, сообщил мэр города Мартиньш Стакис.

Минск счел это оскорблением и пообещал выслать посла Латвии и других дипломатов.

Ранее Рига планировала использовать российский триколор в оформлении города к чемпионату мира по хоккею, хотя на арене флаг не использовался из-за решения Всемирного антидопингового агентства (WADA).